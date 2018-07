Bei Dirty Dancing stockt der Atem

Großes musikalisches Kino haben 190 Zuhörer im Saal des Paul-Fagius-Haus erlebt: 38 kleine und größere Musiker der Musikschule Mulach präsentierten beim Sommerkonzert eine abwechslungsreiche Reise durch die Filmmusik – von der Sandmann-Melodie, geflötet von den Kleinsten, bis zu einem aufregend dargebotenen „Star-Wars-Medley“, gespielt von Luca Perri auf dem Flügel. Höhepunkt war „Time of my Live“ aus dem Film „Dirty Dancing“, gesungen vom Chor „MilOr“ und begleitet von Klavier, Gitarre und E-Bass. So mancher hielt den Atem an, als Tanzlehrerin Elif Zeh und ihr Partner dazu die berühmte Hebefigur zeigten. Wie im richtigen Kino durften die kleinen und großen Zuhörer während den Vorführungen sogar Popcorn, Eis und Getränke genießen. Foto: Manuela Albrecht