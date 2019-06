Bei der Isny-Opern-Premiere tanzen die Puppen

Ein langgehegter Wunsch ist am Samstag für den künstlerischen Leiter des Isny Opernfestivals in Erfüllung gegangen: einmal eine Aufführung im Innenhof des Isnyer Schlosses präsentieren zu können. Mit Nikolai Rimski-Korsakows Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“ ist Hans-Christian Hauser das gelungen.

Orchester und Sänger feierten am Abend bei schönstem Sommerwetter vor rund 250 Zuschauern Premiere. Heraus ragten einzelne Solistenstimmen, das Zusammenspiel mit den Instrumentalisten und das Bühnenbild.

Der Innenhof für sich genommen strahlt schon eine besondere Atmosphäre aus. Das macht den großen Reiz aus, hier auftreten zu können. Auch für das 31. Opernfestival. Beim Ankommen der Besucher am Abend gab sich die Bühne noch in einem recht rudimentären Aussehen zu erkennen. Manch einer wird sich gefragt haben, was dort Großes geschehen wird. Ein überdimensionaler, zur Seite geschobener Vorhang im Hintergrund. Seitlich verschiedene Attrappen, deren Vorderseiten noch verdeckt standen.

Hans-Christian Hauser betonte zu Spielbeginn das schöne Ambiente durch die Geschlossenheit des Raums. Auch in der Hoffnung, dieses Mal von Störgeräuschen, wie so oft in den Jahren zuvor, verschont zu bleiben. Recht sollte er für die nächsten rund zwei Stunden behalten. Einzige Ausnahme war das regelmäßige Glockengeläut, gegen das die Darsteller ansingen durften.

Das Bühnenbild ist der Clou

Das Opernschaffen des russischen Komponisten Nikolai Rimski-Korsakow zeichnet nicht eine dramatische Spannung aus, sondern ihre als fantastische Puppen gestalteten Charaktere. Diesen Aspekt hat Hauser aufgegriffen und szenisch in den Fokus gerückt.

Gemeinsam mit Bühnenbildner Erwin Hecker aus Wangen haben Kinder aus der Grundschule Isny und des Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasiums höchst variable Requisiten gestaltet. Vor zwei wechselnden überdimensionalen Rückwandbildern in Anlehnung an Bilder des Bad Wurzacher Malers Sepp Mahler wandelte sich das Bühnenbild von Auftritt zu Auftritt neu. Über das rein Musikalische hinaus bekomme man so mehr zu sehen, befanden Besucher in der Pause.

Klare, durchdringende Stimme

Wenn Bariton Andreas Truong als Bote zu Beginn seine klare, durchdringende Stimme ertönen lässt, um die drei Schwestern vorzustellen: die Bäckerin Povaricha (Verena Barth), die Weberin Tkaczicha (Maria Anelli) und die spätere Zarin Militrisa (Elsa Kodeda). Hier greift Hausers Konzept, das sämtliche Akteure keine gewohnten Stoffkostüme tragen, sondern sie stattdessen Folien vor sich haben mit erst gemalten und dann aufgedruckten Kleidern. Quasi Attrappen, hinter denen die Darsteller bis auf das Gesicht verschwinden. Das verleiht ihnen das Puppenhafte, denn großartig bewegen können sie sich damit nicht.

Über die gesamte Aufführungsdauer war es Aufgabe der Kinder, den Sängerinnen und Sängern ihre Requisiten beizugeben. Der Bäckerin ihre Küche, der Weberin ihr Spinnrad, der Zarin ihren Sohn Gwidon. Das führte einerseits zu viel Hin und Her auf der Bühne, andererseits zu überraschenden und lustvollen Situationen. So beim Erscheinen von Hofnarr Skomoroch, hinter dessen Hampelmann-Outfit sich Bariton Jonas Jud verbirgt. Neben Tenor Jochen Kraus als Alter Großvater in zotteligem Bärenfell. Sie kehren das Märchenhafte, das Wunderbarste allen Wunderbaren heraus, während die beiden vom Zaren Saltan (Serguei Afonin) abgehalfterten Schwestern zusammen mit Base Barbaricha (Astrid Defauw) ihre bösen Pläne schmieden.

Stimmliche Highlights

Mit Hauser am Klavier und einem Orchester, das im dritten Akt Rimski-Korsakows berühmten „Hummelflug“ inszeniert, kommt es zu erregenden, wild fuchtelnden Szenen, in denen Gwidon, angelschwingend mit einer Hummel am Haken, die Schwestern sticht.

Die Auftritte der Sopranistin Elsa Kodeda sind die gesanglich beherrschenden neben Diana Ochôa de Spínola, deren Sopran in der Rolle der Prinzessin Schwanenvogel betört. Traumwandlerisch gestaltet sich Kodedas Partie, in der sie mit dem Zarewitsch in einem Fass ins Meer geworfen wird. Leichte und poetische Klänge aus Richtung Flöte und Oboe spiegeln Romantisches wider. Hingegen Cello und Bass Finster-Bedrohliches untermalen.

Paukenschläge leiten im vierten Akt das große Finale ein, nachdem Gwidon und Fee Schwanenvogel sich gefunden haben. Hier, in dieser Schlussszene, loten Tenor Nam Won Huh und Bass Serguei Afonin ihr gesangstechnnisches Spektrum aus in einem sich nochmals gewandelten Bühnenbild hin zum Prächtigen, an dem alle – der ganze Hofstaat – teilhaben.