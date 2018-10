Bei der 28. Buchausstellung summt und brummt es

Im Kurhaus findet von Samstag, 27. Oktober, 10 Uhr bis Donnerstag, 1. November, die 28. Buchausstellung statt. „Bienen und Insekten“ ist in diesem Jahr das Schwerpunktthema der Buchausstellung von Diemut Mayer. Neben dem breit gefächerten Literaturangebot wird es wieder spannende Lesungen und ein Mitmachprogramm geben. Im Foyer des Kurhauses stellt Manfred Schubert anlässlich seines 80. Geburtstags seine Werke aus.

Bei der 28. Buchausstellung kann man durchaus schon von einer Institution sprechen. Mayer freut sich, dass das Konzept seit fast 30 Jahren so gut bei ihren Kunden ankommt. Mit viel Herzblut bereiten sie und ihre Mitarbeiter jedes Jahr das vielfältige Angebot vor.

Und nicht nur das, auf den Ausstellungstischen werden alle Werke liebevoll arrangiert: vom ersten Bilderbuch für die Kleinsten, über Bücher für den Lesenachwuchs bis zur anspruchsvollen Literatur, Romane, Sachbücher, aber auch Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt. Fantasy-Freunde dürfen sich beispielsweise zum 20-jährigen Harry-Potter-Jubiläum schon über eine neu illustrierte Sonderausgabe aller sieben Bände freuen.

„Alle Bücher der gesamten Ausstellung sind aus meinem eigenen Bestand und werden auch nach der Buchausstellung in meinem Laden in der Wassertorstraße bereit stehen“, kündigt Mayer an. Großzügiger und übersichtlicher ist es allerdings im Kurhaus. Denn die Leseecken in den Bereichen bieten sich zum Schmökern an. Besonders in der Abteilung Reise mit den farbenprächtigen Bildbänden, können sich die Besucher in aller Ruhe schon einmal auf Tour begeben. Zum Blättern laden auch die Kalender ein, hat Mayer festgestellt. Jedes Jahr legt sie selbst einen besonderen Isnyer Bildkalender auf.

Passend zum Schwerpunktthema „Bienen und Insekten“, ohne die kaum etwas wachsen würde, gibt es eine Vielfalt an Büchern zum selbst Kochen, Einmachen und haltbar machen von Obst und Gemüse. Bei einer Signierstunde wird Wolf-Dieter Storl am Sonntag, 28. Oktober, von 11 bis 13 Uhr auch die ein oder andere Frage beantworten. Am Montag, 29. Oktober, ist Mitmachabend. Von 18 bis 20 Uhr zeigt Barbara Fleschutz wie man Bienenwachskerzen macht. Jeder Besucher kann sich seine eigene Kerze machen. Außerdem gibt sie Tipps zu Naturkosmetik mit Bienenprodukten.

Die Buchausstellung endet traditionell an Allerheiligen, 1. November. Die Argenbühler Landschaftsarchitektin Simone Kern liest an diesem Tag von 15 bis 17 Uhr aus ihrem Buch „Mein Garten blüht“, bei dem sich alles um insektenfreundliche Gärten dreht.