Bei aller Narretei – die Wahrheit bleibt

Die Theater-Kompagnie Stuttgart hat den Shakespeareschen Klassiker „Was ihr wollt“ beim Wort genommen. Titelt er doch auch „Zwölfte Nacht“ als eine Anspielung auf den Abschluss der zwölf Rauhnächte. So sparte das Ensemble am Freitagabend bei seinem Gastspiel im Kurhaus im Park nicht mit lustvollen Eskapaden, die Szenen unmittelbar in hiesige Regionen verpflanzten. Im Rahmen der Kulturreihe „Zwischentöne“ sorgte die Inszenierung für Komik und Tragik im besten Sinne.

Wie der Name schon sagt, ist das Stuttgarter Ensemble eine „Kompagnie“ und das haben sie jetzt einmal mehr bewiesen. Mit großer Spielfreude und tief sitzendem Ernst des Daseins unter der Regie von Christian Schlösser in einer Inszenierung zusammen mit Cornelia Schlösser. Sie ist zugleich in die Rolle des Narren geschlüpft als demjenigen, der das Geschehen aus der Distanz verfolgt und doch mittendrin sitzt. Gegen Schluss als Prinz Hamlet. „Meine Witze sind nicht mehr in Mode. Sein oder Nichtsein“, schwadroniert er und zettelt eine Hinterlist an, die weit über das Komische hinaus geht. Vor dem gut besuchten Saal mit einer großen Vielzahl an jungen Zuschauern ist die Bühne mit einer thronartigen Treppe ausgestattet. Von dieser rollt sich Viola (Elisa Bohnstengel) herunter, nachdem sie soeben ein Schiffsunglück überlebt hat. In Illyrien ist sie gestrandet. Was sie dort soll, weiß sie nicht. Wie so oft in William Shakespeares Komödien dauert es nicht lange, bis das Verwechslungsspiel beginnt. Bis es zu aberwitzigen Missverständnissen kommt, die nur allzu menschlich sind. So verwandelt sich Viola in den Jüngling Cesario, um als Diener des Herzogs Orsino von Illyrien (Tobias Wagenblaß), die Gunst der schönen, aber über den Tod ihres Bruders trauernden Gräfin Olivia (Samina Basharat) zu gewinnen. Statt dass sich Olivia, wie geplant, in Orsino verliebt, findet sie Gefallen an dem Jüngling. Gebärdete sie sich eben noch recht distinguiert, stürzt sie sich nun liebestoll auf den verdatterten Cesario.

Krachlederndes kontra Schottenrock

Ähnlich zupackend, was dem Spiel seine Spannung und seinen Drive verleiht, sind die Auftritte des trunksüchtigen Sir Tobi von Rülp (Semjon E. Dolmetsch) in Lederhose und Ritter Andrew von Bleichenwang (Manuel Nehr), dem Cornelia Schlösser einen Schottenrock verpasst hat. Er mimt den Trotteligen, der seine Golfschläger beim besten Willen nicht zusammenhalten kann und der immer etwas auf der Leitung steht. Angefeuert von dem Dirndl tragenden Kammermädchen Maria (Nadia Dellagiacoma) ist das ein aufrührerisches Gespann, dass seine krachledernen Tänze zu afrikanischen Trommelrhythmen entfacht.

Den bierernsten Oberlehrerpart hat Bernd Köhler als Olivias Haushofmeister Malvolio inne. Er ist zugleich Fixpunkt, wenn es ums Ganze geht – um die Fälschung eines Briefes, der ihn glauben lässt, dass Olivia ein Auge auf ihn geworfen hätte. Er fällt auf diese List herein, zwängt sich vor lauter Gier und Liebeskrankheit in ein gelb leuchtendes, albernes Kostüm, das einem der Atem stockt. Soll man lachen oder weinen? Für verrückt erklärt, stecken sie ihn ins Gefängnis. Schlagartig kippt die Stimmung um von komisch zu tragisch, wenn seine Peiniger ihn im Chor singend zu „Always snip on the bright side of life“ an den Rand des Zusammenbruchs bringen. „Geschieht es jetzt, geschieht es in der Zukunft. So mag’s denn sein“, konstatiert der Narr mit trockenem Humor diese bedrohliche Szene. Mit dem Auftritt Violas Bruders Sebastian (Paul Elter) wendet sich das Verwirrspiel ein weiteres Mal, hält Olivia ihn doch nun für Cesario. Sie inszeniert sich als die Launenhafte – als die, die sich heulend auf dem Boden wälzt, wenn ihr ein Wunsch nicht erfüllt wird. Shakespeare verstand es 1601, als er die Komödie schrieb, längst, wie er mit dem echten Leben auf der Bühne spielen konnte. So erweisen sich Christian Schlössers Akteure als überaus wandlungsfähig, wenn sie ihr verlogenes Dasein auf Touren bringen. Nur dem Narren ist es vergönnt, die Wahrheit auszusprechen – auch, wenn sie noch so aus der Mode ist.