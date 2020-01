Beethovens Opus 10 erklingt im Kurhaus

Von Schwäbische Zeitung

Gewaltig geknallt hat es Donnerstagnachmittag in Ulm. Aber nicht nur. Zu hören war das laute Geräusch, das auch noch etwas nachgehallt hat, gegen 16 Uhr auch noch rund um die Ulmer Region: Wie Nutzer bei Facebook schreiben, soll der Knall auch in Laupheim, Neu-Ulm, Dornstadt und sogar in Stuttgart bemerkt worden sein.

Doch was steckt dahinter? War es ein Überschallflugzeug? Die Polizei in Ulm konnte am Donnerstag auf Nachfrage nicht sagen, was die Ursache des lauten Knalls gewesen sein könnte.