Beethoven-Konzert im Isnyer Schloss

250 + 1 Jahre Beethoven – diesem Jubiläum öffnet sich das Schloss Isny für ein Kammerkonzert mit Werken von Ludwig van Beethoven. Der „Rote Salon“ wird mit seiner Musik das Refektorium im Schloss trotz der aktuellen Beschränkungen am 21. November „bespielen“.

Das renommierte und vielfach ausgezeichnete Henschel-Quartett sowie die beiden Pianisten Margarita Oganesjan und Vladimir Genin werden an diesem Sonntag ab 16 Uhr im Refektorium auftreten. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung die Eroica-Symphonie (für Klavier vierhändig) – 2. Satz, Marcia e Gavotta (vierhändig), Duo für zwei Augengläser (für Violine und Cello) sowie das Streichquartett op. 18,1.

Es folgt eine Pause, die zum Beispiel für den Besuch der Ausstellungen im Schloss genuzt werden kann. Danach spielt das Henschel-Quartett Beethovens 7. Symphonie (für Streichquartett und Klavier vierhändig) und die Uraufführung der „Ode an Ludwig“ (für Streichquartett und Klavier vierhändig).

Das Konzert findet als 2G-Veranstaltung statt. Alle bisher gekauften Tickets für den ursprünglichen Konzerttermin 2020 sind noch gültig. Es gibt auch noch Restkarten per E-Mail an info@rotersalon-isny.de, unter Telefon 0171 / 8755237 sowie an der Abendkasse ab 45 Minuten vor Beginn. Tickets kosten 20 Euro, ermäßigt 18 Euro.