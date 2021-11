Bedürftige Kinder mit Geschenken glücklich machen

Weihnachten ist die Zeit, um Kinderwünsche zu erfüllen. Dazu stellt der Ortsverein Isny des Deutsches Kinderschutzbunds auch dieses Jahr einen Kinderwunschbaum auf. Laut Ankündigung steht dieser Samstag, 4. Dezember, ab 10 Uhr in der Fußgängerzone in Isny gegenüber vom Spielwarenladen Binder. Ursprünglich sei geplant gewesen, diesen während der Schlossweihnacht aufzubauen. Wegen der Absage des Isnyer Weihnachtsmarktes wird er jetzt an gleicher Stelle wie im Vorjahr aufgestellt.

Der Baum wird vom Kinderschutzbund Isny mit besonderen Anhängern geschmückt. Auf diesen haben Kinder, die mit Unterstützung der Schulen, Kindergärten und sozialen Einrichtungen ermittelt wurden, die Anhänger gestaltet und ihre Weihnachtswünsche notiert.

Für viele sei es selbstverständlich zu Weihnachten Geschenke zu erhalten. Doch auch in unserer Stadt gibt es immer mehr Kinder, deren Eltern kein oder wenig Geld für Geschenke haben. Dies sei entweder durch Krankheit, Trennung, einen Notfall oder durch die Corona-Pandemie bedingt. Auch gebe es Kinder, die mit ihren Familien aus Kriegs- und Krisengebieten geflüchtet sind.

2020 wurden innerhalb von wenigen Stunden alle Anhänger abgehängt. Sämtliche Kinder, die eine Wunschkarte ausgefüllt hatten, erhielten ihre Geschenke erhalten. „Wir waren überglücklich und überwältigt von der großen Bereitschaft und der schönen Stimmung am Kinderwunschbaum“, sagt Angelika Biesinger von Kinderschutzbund Isny. „Alle Bürgerinnen und Bürger und auch Firmen in unserer Stadt sind auch dieses Mal aufgerufen, die Anhänger vom Baum zu nehmen und den Kindern die Wünsche (Geschenke bis zu 25,- Euro) zu erfüllen.“

Bis zu 25 Euro sollte der Wert pro Geschenk betragen. Verpackt, können diese bis spätestens 15. Dezember zusammen mit dem Wunschzettel beim Spielwarenladen Binder, der Buchhandlung Igel oder in der Stadtbücherei abgegeben werden, wie Biesinger weiter mitteilt. Wegen der aktuellen Corona-Situation werde das Team des Kinderschutzbundes die Geschenke kurz vor Weihnachten persönlich bei den Kindern abgeben.