Bedürftigen Kindern unter uns etwas Gutes tun

Die Erzieherinnen im DRK-Zwergenhaus auf dem Siloahgelände haben sich dieses Jahr für die Vorweihnachtszeit etwas Besonderes vorgenommen und dabei nicht nur an sich selber gedacht und an die eigenen Kinder, mit denen sie jeden Tag zu tun haben.

„Zurzeit laufen so viele Spendenaktionen für Hilfsprojekte in Afrika, Lateinamerika, Asien und zum Beispiel auch in Rumänien, um ein Zeichen der Unterstützung aus einem reichen Land in eine arme Region zu senden. Warum sollten wir nicht einmal an die ärmeren Kinder unter uns, in Isny und der Umgebung denken, um ihnen damit vielleicht ein Freude zu machen?“ So begründen die beiden Erzieherinnen Maria Placzek und Jasmin Schneider die Absicht hinter der Zwergenhaus-Geschenkaktion.

Gedacht, getan: Ein Aufruf an die Eltern der 45 Krippen- und Kindergartenkinder wurde den Kindern mitgegeben, und ein ganzer Berg von Päckchen kam im Zwergenhaus zusammen. Auf jedem Päckchen mit der Altersangabe, damit der Inhalt auch einigermaßen für das Empfängerkind passt. Die Päckchen beinhalten altersspezifisch allerlei Nettes und vor allem auch Nützliches, das sich bedürftige Familien für ihre Kinder nicht immer leisten können, erklären die beiden Erzieherinnen.

Im Isnyer Tafelladen in der Espantorstraße haben die Mitarbeiterinnen und der Teamleiter Norbert Kaiser jede Woche, montags und mittwochs, mit bedürftigen Familien zu tun. Sie kennen deren soziale Verhältnisse, kennen die Anzahl der Familienmitglieder und das Alter der Kinder, sodass gewährleistet ist, dass die Päckchen die passenden Empfängerkinder erreichen.

Susanne Pfeffer von der Caritas, die Betreuerin der Tafeln im Altkreis Wangen, erinnert daran, dass alle Tafelkunden einen amtlichen Berechtigungsschein besitzen müssen. Unter ihnen seien Harz-IV-Empfänger, Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationshintergrund. „Weil auf den Päckchen für den Inhalt das passende Alter notiert ist, sind wir ganz sicher, dass auch das passende Ziel erreicht wird und ein Kinderherz glücklich macht“, sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Tafel überzeugt.