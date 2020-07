Beachvolleyball in Isny wieder möglich

Die Beachvolleyball-Anlage im Stephanuswerk ist ab sofort wieder für alle bespielbar – und am Samstag, 18. Juli, soll auf ihr ab 14 Uhr die 16. Stadtmeisterschaft ausgetragen werden. Das Turnier ist auf zwölf Teams begrenzt, über die Teilnahme entscheidet der Zeitpunkt der Anmeldung.

Dass wieder gespielt werden kann, entschied die Direktion des Stephanuswerks laut Mitteilung auf Basis der „neuen Landesverordnung Sport“, die für Gruppen weiterhin Vorgaben zur Nachverfolgung von Infektionen beinhaltet. So muss ein Verantwortlicher bei jedem Spiel Listen der Teilnehmer mit deren Kontaktdaten führen, vier Wochen lang aufbewahren und bei einem Covid-19-Verdachtsfall dem Gesundheitsamt übergeben. Der Ball muss nach jedem Satz desinfiziert werden, für Desinfektionsmittel sind die Spieler selbst verantwortlich. Sollten Polizei oder Ordnungsamt Kontrollen durchführen, müssen alle Spieler bei Zuwiderhandlungen mit Bußgeldern rechnen.

Zur Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball anmelden können sich Zweierteams (Herren, Damen oder Mixed), die in Isny wohnen, arbeiten oder einem Isnyer Verein angehören. Gespielt wird jeweils auf einen Satz à 21 Bälle nach den aktuellen Beachvolleyballregeln. Ein Team besteht aus zwei Spielern – ohne Ersatzspieler, eine Auswechslung für das folgende Spiel ist nur bei Verletzung möglich. Pro Team werden zehn Euro Startgeld erhoben. Anmeldung bei Toni Drescher unter Telefon 07562 / 741006 oder per E-Mail an a.drescher@ev-heimstiftung.de