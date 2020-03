Bea von Malchus mit „Yankee Jodel! in den Alpen mit Mark Twain“

Erzähltheater bietet der Abend mit Bea von Malchus und ihrem Programm „Yankee Jodel! In den Alpen mit Mark Twain“ bei den Zwischentönen am 7. März, um 20 Uhr, im Kurhaus am Park in Isny. Wie Isny Marketing mitteilt, beschäftigt sich Bea von Malchus in ihrem Ein-Frau-Theater mit dem amüsanten Reisebericht „Bummel durch Europa“ von Mark Twain und nimmt sich hier im Speziellen das Kapitel zu den Alpen vor. Sie verwandelt es in ihrer einzigartigen Weise – rasante Rollenwechsel, eine enorme Stimmvielfalt und atemberaubende Mimik – in ein außergewöhnliches Erzähltheater. Karten für die Veranstaltung sind bei Isny Marketing – Büro für Tourismus, Unterer Grabenweg 18, Telefon 07562 / 975630, E-Mail an info@isny-tourismus.de erhältlich oder über tickets.schwäbische.de