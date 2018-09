Bayern? Baden-Württemberg? So beeinflusst die Grenzregion das tägliche Leben

Eine kleine, aber dennoch feine Gruppe hat sich vergangene Woche in der „Unteren Mühle“ zusammengefunden, um über die Auswirkungen der „Grenzregion Isny“ zu sprechen.

Ute Seibold, Museumchefin und Mit-Initiatorin der Erinnerungscafés, stellte zu Beginn die Frage, in wieweit die heutigen Senioren in früheren Jahren die Nähe zu Bayern erlebten und was es für sie bedeutete, direkt an einer Landesgrenze zu leben. Interessant war vor allem die Unterschiedlichkeit der Erfahrungen, die wegen des prozentual hohen Anteils an jungen Menschen deutlich wurden.

Stefanie Böck erzählt als Erste. Sie berichtet davon, was so ziemlich alle jungen Familien heute irritiert: Kinder aus Isny kommen in Isnyer Kindergärten problemlos unter, Familien aus Maierhöfen oder Großholzleute haben höhere bürokratische und finanzielle Hürden zu meistern und müssen vielfach darum ringen, in Isny einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu bekommen.

Ganz normaler Wahnsinn, der nachvollziehbar wird, wenn man „beamtisch“ denkt und diesen Erlebnissen die Tatsache zugrunde legt, dass Orte wie etwa Schweinebach zu Bayern gehören, was – natürlich – in den städtischen Verwaltungen berücksichtigt wird. Isny ist von der bayerischen Grenze umringt, gehört jedoch zum Landkreis Ravensburg, viele Bürger fühlen sich gleichzeitig aber als „Allgäuer“. Wer blickt da noch durch? Es wird klar: Sowohl früher als auch heute gibt es einen immensen Unterschied zwischen geografischen Tatsachen und innerem Zugehörigkeitsgefühl.

Passierschein nötig

Was die Anwesenden der jüngeren Generation, wie beispielsweise Museumsmitarbeiter Benedikt Berger, nur aus Erzählungen kennen, erläutert Helene Zeller: „Wenn wir in den Nachkriegsjahren von Isny nach Großholzleute radeln wollten, brauchten wir einen Passierschein, sonst wären wir nicht weitergekommen!“ Diese Vorgehensweisen waren für die Menschen damals völlig normal und in aller Regel problemlos zu bewerkstelligen. Isny war zu dieser Zeit von den Franzosen besetzt, die angrenzenden bayerischen Orte jedoch von amerikanischen Truppen. Eine Grenze auf dem Weg nach Kempten? Heute kaum vorstellbar.

Und auch Hubertus Jäger, heute in Kempten lebend, berichtet von seinen Erlebnissen als Isnyer Kind: „In den 1960er-Jahren hat mir mein älterer Bruder erzählt, dass er in Kempten war und es dort Treppen gibt, die sich bewegen! Rolltreppen! Das musste ich sehen und hab mich mit ihm auf den Weg gemacht, über Buchenberg. Das hat eine Weile gedauert, aber ich konnte dann mit eigenen Augen sehen, dass er Recht hatte: Es gab tatsächlich in der großen Stadt Rolltreppen!“ Isny und Kempten waren also auch einige Jahre nach dem Krieg noch Welten voneinander entfernt.

Politisch hatte die württembergisch-bayerische Grenze in früheren Zeiten so allerhand Auswirkungen. Das bekamen unter anderem Polizeibeamte zu spüren, die Betrunkene in Schweinebach aufgabelten, wie ein Teilnehmer erzählt: Bewegten sich die polizeilich auffällig Gewordenen auf Seiten des „Bayerischen Wirts“, war die bayerische Polizei zuständig. Befanden sich die Störenfriede jedoch auf der anderen Seite der Hauptstraße, mussten die baden-württembergischen Ordnungshüter ran. Möglicherweise sorgte damals auch so manch ein Beamter dafür, durch Straßenüberquerungen eine ruhigere Schicht zu bekommen.

Eisenbahnschienen wurden schon Anfang des 19. Jahrhunderts zwischen Kempten und Isny errichtet, wovon Walter Bühler im Erinnerungscafé erzählt. Der Bauabschnitt zwischen Sibratshofen (Bayern) und Isny (Württemberg) wurde allein von der württembergischen Regierung bezahlt, weshalb – quasi zum Ausgleich – die Bahnhöfe in Kleinweiler (Bayern) und Großholzleute (Bayern) im württembergischen Stil erbaut werden durften. Zum Vergleich: Die Bahnfahrt „Isny-Kempten“ mit dem sogenannten Isny-Bähnle dauerte im Jahre 1910 rund zwei Stunden und kostete 100 Pfennig – da bleiben jungen Generationen die Münder offenstehen, und wieder einmal wird deutlich, wie groß die Unterschiede zur heutigen Zeit sind.

Waltraud Böhm-Neuhäuser, früher Leiterin des Seniorenheims Sonnenhalde, bringt dann ein neues Thema ins Spiel: „Ich weiß noch, dass in meiner Funktion als Leiterin des Altenheims Anträge an Versicherungen oder Ämter immer länger gedauert haben, wenn ein Bewohner aus Bayern kam. Das war oft ganz schön mühsam. Doch was mir wichtiger ist, zu sagen: Isny gehört zum Landkreis Ravensburg, und ich persönlich habe überhaupt keinen Bezug zu unserer Kreisstadt! Da fühle ich mich Kempten deutlich näher.“

Auf diese Aussage hin wird der Rednerin zustimmend zugenickt, keiner am Tisch fühlt sich als „Württemberger“, höchstens als „Allgäuer“. „Isny wird in den Köpfen der Leute in aller Regel Bayern zugeordnet, und das passt auch zu meinem Gefühl – obgleich ich weiß, dass es anders ist. Nach Ravensburg fährt man von Isny aus viel länger als nach Kempten, also bin ich nie in der Kreisstadt“, so die Isnyerin.

Im Gespräch wird deutlich, dass dies viel mit den Dialekten zu tun hat, die in und um Isny herum gesprochen werden. Ein Mensch, der in Ravensburg lebt, spricht gänzlich anders, Zugehörigkeit spüren Isnyer da schon eher, wenn sie mit einem Kemptener sprechen.

Liane Menz fällt zu diesem Thema eine Geschichte ihrer Tante ein: „Meine Tante kam damals aus Seltmans und stellte sich bei Gardinia vor. Sie sprach fünf Minuten lang auf den Vorgesetzten ein und erzählte von ihren beruflichen Erfahrungen. Plötzlich frage der Personalchef: ‚Moment mal, wo kommen sie denn her? Ich verstehe kein Wort!‘“ Insofern war Sprache schon in früheren Zeiten ein Thema und diente als Indikator, ob der Gesprächspartner ein Bayer oder ein Württemberger war.

Hubertus Jäger, der vor 40 Jahren freiwillig ins „Ausland“ nach Kempten gezogen ist, bringt die Unterhaltung auf den Punkt: „Isny ist eine eigene kleine Stadt mit einer eigenen Mentalität. Das kann man mit keinem anderen Ort vergleichen und das kann man nicht erklären. Isny ist einfach besonders.“