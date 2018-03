Baumpflege an der Unteren Stadtmauer

Auf der rückwärtigen Seite des kleinen Wohn- und Geschäftshauses in der Wassertorstraße 31, hin zur Unteren Stadtmauer, kreischten am Montag Motorsägen.

Die „Baumpflegemaßnahme“, so war vor Ort zu erfahren, hatte mehrere Gründe: Zum einen gab eine rund 15 Meter hohe Buche beim Orkan „Burglind“ im Januar bedenkliche, laut knarzende Geräusche von sich. Außerdem will der Besitzer das Haus renovieren. Außer dem Modegeschäft „Classics“ sei es in schlechtem Zustand, Bauarbeiter und Handwerker gelangten mit Maschinen und Material aber nicht durch den Garten (Bildmitte), in dem ein weiterer Baum bedrohlich schräg gewachsen war – auf dem Foto rechts der schneebedeckte Stamm. Hoch zum Garten soll eine Zufahrtsrampe angelegt werden, die Fläche später als Stellplatz ausgewiesen werden. Nebeneffekt: Die Terrasse hinterm Irish Pub (weißes Haus links) wird an Sommerabenden mehr Sonne abbekommen. Foto: Schumacher