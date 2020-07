Bauhof installiert neue Wandertafeln

Seit wenigen Tagen stehen neue Wandertafeln an wichtigen Einstiegspunkten ins weitläufige Wegenetz von Isny. So an den Wanderparkplätzen rund um die Adelegg, an der Familienspielwiese, im Taufach-Fetzach-Moos sowie beim Isny-Oval in Neutrauchburg.

Die bisherigen Holztafeln aus dem Jahr 2008 mussten nach Angaben der Stadt ausgetauscht werden, da die Witterung den Schildern stark zugesetzt hatte. Für die neuen Wandertafeln sind Edelstahlrahmen installiert worden, wie bereits für die Loipenübersicht und die Wegeinformationen des Komfortwegenetzes Isny-Maierhöfen. Nach den großen Übersichtskarten würden 31 kleine Tafeln überarbeitet und in den kommenden Wochen ausgetauscht. Sportler und Spaziergänger finden die Routeninformationen auf Isnyer Flur dann einheitlich vor.

Auch inhaltlich gebe es Veränderungen: Die Wandertouren seien im Sinne einer besseren Übersicht reduziert und überarbeitet worden. Neben den vier Komfortwanderwegen zeige der Kartenausschnitt nun sieben Rundtouren und drei Themenwege, außerdem drei Nordic-Walking-Touren, einen Fitnessparcours und eine Trainingsstrecke für Bergläufer. Routen, die über die Isnyer Grenzen hinausführen, sind ebenfalls abgebildet: Themenwege der Nachbargemeinden oder Teilabschnitte der Fernwanderwege wie die der Wandertrilogie Allgäu, des Martinusweges oder die Hauptwanderwege 5 und 9 des Schwäbischen Albvereins. Vorlage für den Kartenausschnitt war die im Sommer 2018 überarbeitete Wanderkarte Isny-Argenbühl. „Mit den neuen Tafeln haben wir einen weiteren Schritt in Richtung einer gesamteinheitlichen Darstellung getan“, sagt Birgit Briechle, die das Projekt für die Isny Marketing koordinierte. Aktuell erlebe das Wandern einen enormen Zuspruch, mit den neuen Tafeln fänden sich Gäste wie Einheimische gut zurecht und könnten sich informieren, welche Strecken ausgeschildert sind und wo keine Wege verlaufen. Das sei auch im Sinne des Naturschutzes wichtig. Alle Tourenvorschläge gibt es auch im Internet: