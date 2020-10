Bauamt Isny: Dietmar Weh ist im Ruhestand

Nach 20 Jahren im Isnyer Bauamt ist Dietmar Weh bereits im Frühjahr in den Ruhestand gegangen. Die offizielle Feierstunde für den Hochbautechniker wurde nun nachgeholt, teilt die Stadt mitmit.

Nach zahlreichen Jahren Mitarbeit in einem Wangener Architekturbüro, bei einem Bauträger in Kißlegg und drei Jahren im Bauamt der Gemeinde Kißlegg kam Dietmar Weh im Jahr 2000 ins Isnyer Hochbauamt. Dort war er im Laufe der zwei Jahrzehnte unter anderem für Bauplanung, Bauleitung und Bauunterhalt zuständig. „Es war eine schöne Zeit, als wir noch das meiste selber geplant und umgesetzt haben“, erinnert sich Weh.

Dazu gehören beispielsweise die Umbauten und Aufstockungen beim Gymnasium, für die er von Planung bis Umsetzung verantwortlich war. Die Halle für die Stadtgärtnerei, die Remise, die Sanitäranlagen am Badsee und etliche Umbauten in Kindergärten fielen laut Pressemitteilung in seine Zuständigkeit. Als Riesenaufgabe habe er die Erneuerung der alten Leitungssysteme und der Sanitäranlagen in der Rotmoossporthalle in Erinnerung.

Dazu kamen die Ausschreibungen und Bauleitung für den kompletten Abbruch in der „Südlichen Altstadt“. Bauamtsleiter Claus Fehr bescheinigte Weh dabei „einen sehr guten Draht“ zu den hiesigen Handwerkern. Etliche Jahre hatte Dietmar Weh außerdem die Grundstücks- und Gebäudeschätzungen für den Gutachterausschuss Isny übernommen. Seine letzte große und ziemlich aufwändige Baustelle waren die Neuinstallationen für die EDV im Rathaus mit neuem Serverraum sowie die Erneuerung der Sanitäranlagen im Rathaus.

„Es war eine nette Zeit im Rathaus. Überwiegend war ich mein eigener Herr“, erinnert sich Weh gerne an die Arbeit für die Stadt Isny und das kollegiale Verhältnis. Für den Personalrat wünschte Leonie Harlacher dem Ruheständler alles Gute. Bürgermeister Rainer Magenreuter übergab das Abschiedsgeschenk der Stadt.