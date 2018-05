Basis für ein erfolgreiches Berufsleben ist gelegt

Der große Hörsaal der Naturwissenschaftlich-Technischen Akademie (nta) ist bei der Abschlussfeier für 29 Studenten mit ihren Angehörigen, mit Dozenten und Mitarbeitern des Hauses gut gefüllt gewesen.

Mit dabei waren auch die Vorsitzenden des nta-Fördervereins und die Vertreter der nta-Industriepartner, die Firmen Hilti, Nevolab und Zebris Medical.

„Nach drei Jahren Studium hier im Haus und weiteren sechs Monaten draußen im Industriepraktikum, können Sie nun endlich die Früchte ihrer Arbeit ernten“, sagte Kurt Grillenberger, Dekan der Hochschule, bei seiner Begrüßung die Studienabgänger gewandt.„Als Absolventen der nta Isny sind Sie begehrt, sowohl auf dem Arbeitsmarkt, als auch für ein eventuelles Masterstudium.“ Das würden die Unternehmen seit vielen Jahren bei Jobbörsen, bei Firmenvorträgen, bei Exkursionen und vielem mehr zeigen, wenn sie um die Absolventen werben. „Sie haben durch ihren Fleiß an der nta die allerbeste Grundlage gelegt für ihre weitere berufliche Zukunft.“

Dem Geschäftsführer der nta, Karl Maier, war in seinem Grußwort wichtig zu betonen, dass jeder während des Studiums für sich selber gearbeitet habe, um Grundlagen für den Beruf aufzubauen. „Ab morgen sind für den Arbeitgeber auch die sozialen Dimensionen des Arbeitslebens gefordert: Verlässlichkeit, Verantwortung, Teamgeist, Leistung im umfassenden Sinn.“ Der Vertreter der Stadt Isny, Alexander Fürst von Quadt, lobte die traditionell gute Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und nta. Er freue sich persönlich mit an diesem Tag, an dem der Lohn für drei Jahre Anstrengung endlich geerntet werden könne.

Die Lehrgangsbeste im Fachbereich Chemie, Daniela Heine, erhielt den Förderpreis der Firma Hilti-Entwicklung aus Kaufering aus der Hand des Forschungsexperten Armin Pfeil. Ihm war es wichtig mitzuteilen, dass man sogar bei den nta-Abschlussfeiern den Geist dieser Hochschule spüre. „Es ist doch ein Unterschied, ob man sein Zeugnis im Prüfungssekretariat formlos einfach abholen muss“, wie er es an einer Uni einst erlebt hätte, „oder ob die Preis- und Zeugnisübergabe in den Rahmen einer festlichen Abschlussfeier eingebettet ist.“

Der Förderpreis im Fachbereich Informatik ging an Danny Müller und wurde vom Geschäftsführer der Nevolab in Maierhöfen, Martin Metzger, übergeben, der einst selbst nta-Student war. Der Förderpreis Physik wurde von Saskia Döring von Zebris Medical Isny an Till Reichart überreicht. Für herausragendes soziales Engagement während des Studiums wurde Tobias Lingg von den Vorsitzenden des nta-Fördervereins, Eckard Berger und Gisela Nold, geehrt. „Diese Urkunde ist ein wertvoller Pluspunkt bei Bewerbungen in ihrem Lebenslauf“, sagten sie.

Für den musikalisch-festlichen Rahmen der Abschlussfeier sorgten neben Grußworten und Geschenken auch das Harfenspiel von Sabine Straub. „Das Abschlusszeugnis steht nicht für ein Ende des Lernens, sondern ist Grundlage und Meilenstein im ständigen Prozess der Veränderung.“ Mit diesem Abschlusswort lud Kurt Grillenberger zum Sektumtrunk in die Mensa ein.