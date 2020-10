Barockmusik aus oberschwäbischen Klöstern und Schlössern

Einen Querschnitt der Musik aus oberschwäbischen Klöstern bietet ein Konzert am 17. Oktober um 19.30 Uhr in der Nikolaikirche in Isny. Unter der Leitung von Berthold Büchele kommen laut Pressemitteilung Werke für verschiedene Besetzungen zur Aufführung, die das Niveau der Komponisten und der Musikkultur in den Klöstern und deren Orden zeigten, wie in den Klöstern Marchtal, Konstanz, Ochsenhausen, Isny, Ottobeuren, Irsee, Weingarten und Zweifalten. Kaum bekannt sei, dass die Adelshäuser neben der höfischen Musik auch die Kirchenmusik pflegten und teilweise bedeutende Komponisten anstellten, wie Wurzach und Tettnang. Motetten, geistliche Konzerte und Orgelstücke aus der Zeit zwischen 1650 und 1800 würden ein farbiges Bild der damaligen Musikblüte in Oberschwaben geben.

Barockmusik steht im Schatten

Während Oberschwaben mit den vielen barocken Klöstern, Kirchen und Schlössern für Touristen und Kunstereisende von herausragender Bedeutung sei, stehe die Musik dieser Zeit laut Mitteilung völlig im Schatten. Berthold Büchele habe durch seine Forschungsarbeit in den letzten Jahrzehnten die musikalische Bedeutung der Klöster und Schlösser durch Veröffentlichungen, Konzerte und CD-Aufnahmen aufgezeigt. Coronabedingt sei die Besetzung reduziert. Das Ensemble für oberschwäbische Barockmusik besteht aus vier Solosängern, einem Streichquartett, zwei Hörnern und Orgel. Beim Schluss-Stück singen Mitglieder der Chorgemeinschaft Isny mit.

Nachdem wegen Corona monatelang Konzerte kaum möglich waren, bestehe nun die Gelegenheit, unter den entsprechenden Vorgaben wieder ein Konzert zu besuchen. An den Eingangstüren wird auf die Hygienevorschriften wie Mundschutz, Abstand, Desinfektion hingewiesen. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Jeder Besucher muss einen Zettel mit den Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) an der Kasse abgeben. Wegen Corona gibt es nur eine begrenzte Platzzahl.