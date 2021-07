Barocke Köstlichkeiten mit zwei Trompeten und Orgel

In der Nikolaikirche in Isny gibt es am Samstag, 31. Juli, um 19 Uhr festliche und virtuose Werke aus der Barockzeit zu erleben. Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser an den Trompeten, begleitet von Gregor Simon an der Orgel, präsentieren dem Publikum ein abwechslungsreiches und glänzendes Programm.

Seit inzwischen über 20 Jahren konzertieren die beiden Profimusiker Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser gemeinsam und begeistern die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren festlichen und brillanten Trompetenklängen, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der studierte Kirchenmusiker Gregor Simon übernimmt bei ihren Konzerten der Part der Orgel.

Musik von Händel, Albinoni und Vivaldi

Ganz im Stile der Barockzeit ist auch die in dieser Epoche komponierte Musik prunkvoll, pompös und glanzvoll. Die drei Musiker werden im Konzert Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Tomaso Albinoni und Antonio Vivaldi, aber auch Eigenkompositionen von Gregor Simon zur Aufführung bringen. Neben den Werken für zwei (Piccolo-)Trompeten wird auch originale Orgelliteratur sowie Orgelimprovisationen zu hören sein.

Weitere Konzerte der Reihe finden am 1. August um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus Unterthingau, am 14. August um 20 Uhr in der Wallfahrtskirche Steinhausen und am 15. August um 16 Uhr in der Basilika Ottobeuren statt.

Zu den drei Musikern

Hermann Ulmschneider hat laut Mitteilung Trompete am Konservatorium in Feldkirch studiert und sich neben seiner Arbeit als Instrumentallehrer an den Musikschulen in Lindau und Bad Wurzach einen Namen als herausragender Solist und Trompetenvirtuose gemacht. Er ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Sein Partner Tobias Zinser studierte am Konservatorium in München und ist inzwischen, nach unzähligen Auftritten mit internationalen Orchestern als Trompetenlehrer, stellvertretender Musikschulleiter, Instrumentalist und Dirigent tätig. Er zähle ebenfalls zu den herausragenden Trompetern im Süden Deutschlands. leitet die Stadtkapelle Wangen sowie die Kreisjugendmusikkapelle Biberach und widmet sich der sinfonischen Blasmusik.

Nach hauptberuflicher Dekanatskantorentätigkeit in zunächst Stuttgart, dann Oberschwaben, ist Gregor Simon heute freiberuflicher Organist und Chorleiter. Schwerpunktmäßig betreut er als Kustos die historische Holzhey-Orgel (18. Jahrhundert) am Münster in Obermarchtal. Er gibt Orgelkonzerte im In- und Ausland, wie zum Beispiel beim Europäischen Festival für Kirchenmusik in Schwäbisch Gmünd, in Canobbio und im Stift St. Florian an der Brucknerorgel. (sz)