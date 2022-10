Badminton: TV Isny startet erfolgreich in die Saison

Am Wochenende startete die neue Badminton-Saison 2022/23. Der TV Isny hatte den SV Walterhofen II zu Gast in der Rotmooshalle. Weil mit Moritz Marx und Michael Schupp zwei wichtige Spieler beim TV Isny fehlten, waren die Erwartungen sehr gering.

Aber es begann hervorragend. Sowohl das neu formierte Doppel Michael Wick/Henry Schuler, als auch das Doppel Andreas Schäfer/Jo Schnurrenberger konnten jeweils in zwei Sätzen gewinnen. Und als Sophia Röttig und Ruth Müller-Röttig ebenfalls in zwei Sätzen gewannen, war der perfekte Start gelungen. Sophia Röttig holte dann mit 21:10 und 21:12 den vierten Punkt für Isny. Wick hatte ein umkämpftes Spiel, musste den ersten Satz abgeben, kämpfte sich aber zurück und gewann in drei Sätzen. Der Sieg war vollbracht. Schuler gewann ebenfalls in zwei Sätzen souverän und den Schlusspunkt setzte das Mixed Müller-Röttig/Schäfer mit 21:18 und 23:21, was das 7:1 bedeutete. Damit steht Isny nach dem ersten Spieltag auf Platz zwei der Landesliga Donau-Oberschwaben.