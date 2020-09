Baden-Württembergische Literaturtage: Ministerpräsident Kretschmann liest in Isny

„Weiterlesen“ lautet das Motto der 37. Baden-Württembergischen Literaturtage, die sie Städte Isny, Leutkirch und Wangen in diesem Herbst gemeinsam veranstalten.

Das Programm lädt aber auch zum „Zuhören“ und „Mitreden“ ein, heißt es in der Ankündigung vom Isny Stadtmarketing. Gelegenheit dazu sollen verschiedene Lesungen und Autorenbegegnungen geben. In Isny seien unter anderem Winfried Kretschmann, Rufus Beck und Karen Köhler zu Gast. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Autorin Karen Köhler stellt bei einer Lesung ihren ersten Roman „Miroloi“ vor (Foto: pr)

„Wir freuen uns auf zahlreiche hochkarätige Gäste und viele spannende Begegnungen“, erklärt Karin Konrad, Leiterin des Isnyer Büros für Kultur und ist sich sicher: „Uns erwartet ein tolles Programm mit besonderen Menschen, die ihren Zuhörern Literatur aus ganz verschiedenen Perspektiven und in den unterschiedlichsten Formaten näherbringen werden“.

Musikalisch-literarischer Auftakt

Zum Auftakt gibt es am 19. Oktober eine musikalische Lesung mit dem schweizerisch-deutschen Multitalent Nora Gomringer: „Peng Peng Parker“. Gemeinsam mit Philipp Scholz (Schlagzeug) interpretieren sie das lyrische Werk von Dorothy Parker. Am Flügel unterstützt Pianist Philip Frischkorn.

Am 3. November findet ein Liederabend mit der in Wangen geborenen Mezzosopranistin Caroline Schnitzer statt: Im Mittelpunkt des Konzertes „BeziehungsBrocken“ steht die Hesse Trilogie des Allgäuer Komponisten und Dirigenten René Giessen, der damit Gedichte von Stefanie Kemper aus Maierhöfen vertont. Begleitet wird Caroline Schnitzer von Bang-In Jung am Klavier.

Grimme-Preisträger liest in Isny

Schauspieler und Grimme-Preisträger August Zirner und Jazzmusiker, Komponist und Autor Sven Faller präsentieren am 8. November ihr Programm „Transatlantische Geschichten“. Im Dialog von Flöte und Kontrabass führen die beiden ihre Geschichten weiter und beleben dabei spielerisch die Jazzgeschichte.

Der Roman „Sungs Laden“ ist in den kommenden Wochen an zahlreichen Orten in Isny präsent. Die Aktion „Isny liest ein Buch“ lädt Bürger und Gäste ein, die Geschichte zu lesen, weiterzuempfehlen und darüber zu sprechen. Am 28. Oktober liest die Autorin Karin Kalisa im Rahmen der Isnyer Buchausstellung aus ihrem Debütroman. Gelegenheit der Schriftstellerin zu begegnen, gibt es zudem am 29. Oktober bei einem Autorengespräch.

Isnyer Roman wird vorgestellt

Ebenfalls am Donnerstag, 29. Oktober, findet die Präsentation des Isny-Romans „Geheimbund der 45“ von Bernhard Wucherer statt. Der Autor erzählt aus der Entstehungsgeschichte und skizziert die wichtigsten historischen Ereignisse.

Am 13. November stellt die Autorin Karen Köhler bei einer Lesung ihren ersten Roman „Miroloi“ vor.

Der erfolgreiche Schauspieler Rufus Beck hat die fast 1200 Kapitel der Bibel in einem Hörbuch eingelesen. In Isny greift er exklusiv für die Baden-Württembergischen Literaturtage zwei Bibelstellen auf, rezitiert, flüstert und ruft die Worte den Zuhörern zu. Musikalisch begleitet wird seine Lesung am 30. Oktober von Christian Segmehl am Saxophon.

Den Auftakt macht eine musikalische Lesung mit Nora Gomringer, Schlagzeuger Philipp Scholz und Pianist Philip Frischkorn. (Foto: Michael Aust Atelier)

Am 31. Oktober widmet sich die Schauspielerin Sabine Vitua „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ von David Foster Wallace.

Am 7. November kommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Isnyer Kurhaus und gibt Einblicke in sein Buch „Worauf wir uns verlassen wollen – Für eine neue Idee des Konservativen“. Moderiert wird das Gespräch von Alexander Maier, Redakteur der Esslinger Zeitung.

Thaddäus-Troll-Preises wird verliehen

Bereits am Nachmittag findet die Verleihung des renommierten Thaddäus-Troll-Preises im Adlersaal Isny statt, der seit 1981 jährlich vom Förderkreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg vergeben wird. Die Auszeichnung richtet sich an qualifizierte Autoren aus Baden-Württemberg, die am Anfang ihrer literarischen Karriere stehen. Überreicht wird der mit 10 000 Euro dotierte Preis von Petra Olschowski, Staatssekretärin im Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst.Im Herbst 1958 tagte im Gasthof Adler in Isny-Großholzleute die legendäre „Gruppe 47“. Günter Grass las zwei Kapitel aus einem unveröffentlichten Roman, wofür er spontan den Preis der Gruppe erhielt. Inzwischen millionenfach verkauft und in viele Sprachen übersetzt, steht „Die Blechtrommel“ am 5. und 6. November im Fokus einer Tagung zu den Landesliteraturtagen.