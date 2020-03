Bürgerstiftungen schütten Erträge aus

Die Isnyer Bürgerstiftungen Dr.-Renate-und-Karl-Schuh-Stiftung, Trude-Scerri-Littmann-Stiftung und Hildegard-Stiftung konnten von ihren Erträgen aus dem vergangenen Jahr satzungsgemäß insgesamt 18 500 Eruo ausschütte. Das berichtet Stiftungsvorstand Rolf Pawelka in einer Pressemitteilung.

Mit 2000 Euro wurde das Klassenmusizieren in der dritten Jahrgangstufe unterstützt. Unter anderem konnten zwei Tenorhörner angeschafft werden. 1000 Euro bekam das katholische Familienzentrum St. Josef in Isny. Damit wurde ein Thermobehälter zum Warmhalten von Speisen für die Schulkinder bei der Hausaufgabenbetreuung gekauft. 4000 Euro sind über die Diakonie der Sozialberatung für Familien in Isny zugeflossen. Mit 2000 Euro wurde wiederum die Konzertreihe „Klavier Plus“ gefördert, 1000 Euro bekam das Isnyer Opernfestival für die Aufführung der Oper „Das Märchen vom Zaren Saltan“, 2000 Euro gingen an die Kinder- und Jugendarbeit in Isny und ebenfalls 2000 Euro bekam der Ortsverein Isny im Deutschen Kinderschutzbund. 4500 Euro stehen noch bereit für die Projekte „Begrünung der Innenstadt“ und „Pflanzen von Bäumen“.