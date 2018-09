Bürgerbus geht ins fünfte Jahr

Seit fast vier Jahren ist der Bürgerbus, die Linie 77, in Isny unterwegs und bringt donnerstags Menschen in die Innenstadt. Vor allem die behindertengerechte Rampe am Bus der Firma Held, die es auch Rollstuhlfahrern ermöglicht mitzufahren, sei ein großes Plus, erklärte Klaus Hägele im Gemeinderat.

Renate Metzler, Vorsitzende des Stadtseniorenrates und Hannelore Sieling, Ortsvorsitzende des VdK und Behindertenbeauftragte, beide maßgeblich an der Projektentwicklung beteiligt, befanden sich unter den zahlreichen Zuhörern der Sitzung. Klaus Hägele schlug die Fortführung der Buslinie vor.

Seit dem Start des Projekts haben sich die Fahrgastzahlen stetig erhöht. Wobei sich aus der Statistik der verkauften Fahrscheine gerade diese Zahl nicht eindeutig herauslesen lässt. Peter Manz (CDU) empfand die Aufstellung als „ominös“. Klaus Hägele klärte auf: Wer einen Schwerbehindertenausweis mit „G“ für Gehbehinderung vorzeigt, bezahlt nichts für die Beförderung. Außerdem wisse man nicht, wie viele Leute tatsächlich mitfahren beim Lösen der Gruppen-Tageskarte. Die werde immer beliebter, denn auch „Isnyer sind Schwaben und wollen sparen“.

Die Fahrpreisstruktur sei einfach gehalten, sagte Hägele auf Nachfrage von Markus Immler (FW) und Peter Manz (CDU) ergänzte: Eine Einzelfahrt kostet einen Euro, die Tageskarte zwei Euro und eine Gruppen-Tageskarte drei Euro. Eingenommen wurden so im vergangenen Jahr 1292 Euro. Für dieses Jahr ist eine leichte Steigerung zu erwarten. Die Einnahmen decken jedoch nur rund zehn Prozent der tatsächlichen Kosten.

Jeder Betriebstag des Busses schlägt mit etwa 260 Euro zu Buche, kalkuliert wird mit 52 Betriebstagen pro Jahr, immer donnerstags mit vier Runden durch die städtischen Wohngebiete. Die jährlichen Betriebskosten liegen damit bei rund 13 500 Euro. Die Anschaffung eines eigenen Busses lohne nicht, rechnete Hägele vor. Es sei mit Anschaffungskosten von mindestens 80 000 Euro, plus Betriebsstoffen, Wartung, Reparaturen, Fahrer und anderem zu rechnen.

Hägele appellierte an die Räte, einer Verlängerung bis Ende 2019 zuzustimmen und außerdem, so lange die Kosten sich für die Folgejahre nicht stark verändern, die Verwaltung zu ermächtigen, die Fortführung des Stadtbusses selbstständig zu organisieren.

Otto Ziegler (SPD) fand die Busfahrten eine gute Ergänzung zum Fahrdienst, den Herz und Gemüt anbietet. Gabriele Kimmerle (SPD) zeigte sich positiv überrascht über die gute Resonanz und überzeugt, „dieses Geld sollten wir setzen“. Bei einer Enthaltung von Andreas Angele (CDU) stellte Bürgermeister Rainer Magenreuter einen Mehrheitsbeschluss für den Bürgerbus fest.