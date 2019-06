Bäckerei Mayer will Müll vermeiden

Die Bäckerei Mayer leistet als Handwerksbäckerei laut Pressemitteilung mit verschiedenen Maßnahmen einen Beitrag dazu, die Umwelt zu schonen.

Bereits 2016 wurde die Beleuchtung der Filialen auf LED-Licht umgerüstet und auf die Wärmerückgewinnung der Ofenwärme gesetzt. Im Verkauf wurde von Plastik- auf Papiertragetaschen umgestellt. Seit 2018 macht der Bäcker mit dem Mehrwegpartner „ReCup“ den Einwegbechern Konkurrenz. Mit weiteren Maßnahmen soll weiter Müll vermieden werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Geschnittenes Brot werde in Zukunft in der Papiertüte ausgegeben. Die Tüten sind PEFC-zertifiziert, was garantiere, dass Holz- und Papierprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen. Bäckermeister Andreas rät, das Brot im Tontopf aufzubewahren, da halte sich das Brot länger.

Die Milch für den „Coffee to go“ werde künftig in einem Kännchen bereit gestellt, heißt es weiter, die Frischmilch komme vom Allgäu Hof Müller in Milchkannen, die immer wieder frisch befüllt werden.

Joghurt und Salat to go-Verpackung sowie das passende Besteck sind aus dem kompostierbaren und nachwachsenden Rohstoff Zuckerrohr und aus eingesammelten gebrauchten PET-Flaschen hergestellt. Strohhalme gibt es nur noch in ausgewählten Filialen und aus kompostierbarem Material. Weiter schreibt die Bäckerei, dass selbstgekochte Marmelade und Pizzasoße in Plastikeimern an die Filiale geliefert, danach den hygienischen Anforderungen entsprechend gereinigt und anschließend von Bäckermeister Jürgen wieder befüllt werden.

Der Lieferant von Tomaten, Salat und Remoulade, die weiter in Plastikverpackungen angeliefert werden, bestätige jedoch, dass diese aus eingesammelten gebrauchten PET-Flaschen hergestellt werden.

Um das Bewusstsein dafür zu schärfen und die umweltfreundlichen Mehrwegbecher mehr in den Fokus zu rücken, hat die Bäckerei Mayer in der vergangenen Woche pro Wegwerf-Einwegbecher 15 Cent verlangt. Die Müllgebühren wurden dann an den „Nabu“ für das Projekt „Meere ohne Plastik“ gespendet.