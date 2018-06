Bäcker Mayer setzt auf Mehrwegbecher

In Deutschland landen etwa 320 000 nicht recycelbare Einwegbecher im Müll – und zwar jede Stunde. 2,8 Milliarden Pappbecher werden hierzulande jährlich weggeworfen. Der Kaffee zum Mitnehmen sei ein Umweltproblem geworden, teilt die Bäckerei Mayer mit. Sie wolle etwas dagegen tun und bietet daher seit Februar in allen Filialen Recup-Pfandbecher an.

Zwei Jung-Unternehmer aus München schufen laut Pressemitteilung das Start-up Recup und hätten eine Lösung gefunden, wie die Umwelt geschont werden könne. Mindestens 500-mal sei ihr spülmaschinenfeste, geschmacksneutrale Becher einsetzbar. Das Pfandsystem ist einfach: Der Kunde zahlt ein Euro Pfand für den Recup-Becher. Den leeren Becher kann er bei allen Recup-Partnern abgeben. In der „Recup-App“ werden die nächsten Abgabe- oder Auffüllmöglichkeit aufgeführt.

Bisher nutzen zehn Prozent der Gehkaffee-Trinker die Mehrwegvariante der Bäckerei Mayer. Für die kurze Zeit sei sie damit zufrieden, Steigerungspotenzial aber auf jeden Fall vorhanden. Seit April gebe es auch die passenden Mehrwegdeckel in zwei verschiedenen Farben (Mint und Beere) in ausgewählten Filialen zu kaufen. Der Preis pro Deckel liegt bei 1,50 Euro. Wer was für die Umwelt mache, bekommt laut Mitteilung auch etwas zurück. Vor vier Jahren habe sie die Kundenkarte eingeführt. Mit dieser Karte zahle der Kunde bargeldlos, lästiges Kleingeldsuchen habe sich somit erledigt. Pro ein Euro Einkaufswert sammele der Kundenkartenbesitzer zudem einen Punkt. Was er für seine Punkte bekommt, könne er dem Bonuspunkte-Katalog entnehmen. Seit April bekomme der Kunde für zehn Punkte ein Recup-Heißgetränk gratis. Möchte er es im Einwegbecher, müsse er 20 Bonuspunkte hergeben.