Autoscheibe eingeschlagen

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat laut Polizeibericht ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Dienstag zwischen 22 und 6 Uhr an einem in Höhe des Gebäudes Rotenbacher Weg 67 abgestellten Auto die hintere Dreiecksscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen hat. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522/9840, aufzunehmen.