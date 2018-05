Autos stoßen auf der B 12 zusammen

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf der B 12 an der Abzweigung zur Leutkircher Straße gefordert. Eine 51-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei die Bundesstraße von Wangen kommend in Richtung Kempten befahren und war an der Einmündung zur L 318 nach links abgebogen, wobei sie eine entgegenkommende 56-jährige Autofahrerin übersah. Der Wagen der 51-Jährigen war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.