Automobil-Ausstellung und Einkaufssamstag locken nach Insy

„Isny macht mobil“ am Samstag, 12. Mai, zeigt Mobilität von allen Seiten. Verbunden damit ist ein langer Einkaufssamstag mit Öffnungszeiten bis 16 Uhr.

Sieben Autohäuser aus Isny und der Region zeigen bei der 22. Isnyer Automobil-Ausstellung (IAA) in der Innenstadt eine breite Palette der Neuwagen bekannter Marken. Die Auswahl an Fahrzeugen lässt keine Wünsche offen, Fachberater stehen für Fragen zur Verfügung, teilt das Büro für Stadtmarketing in einer Ankündigung mit. Vom funktionellen Familienauto oder dem schweren SUV bis zum flotten Sportwagen wird aufgefahren, was Autofahrer mögen. Zudem gibt es einen Stand für Autozubehör. Für das Gewinnspiel haben die Autohäuser laut Pressemitteilung Preise gesponsert. Teilnahmescheine sind im Flyer auch noch am Veranstaltungstag zu bekommen. Die ausgefüllten Coupons müssen bis 15 Uhr in der Gewinnbox vor der Durach GmbH in der Wassertorstraße eingeworfen werden. Ab 15 Uhr wird verlost und nur wer vor Ort ist, kann gewinnen.

Bei Oldtimerfans ist „Isny macht mobil“ ein beliebter Treffpunkt. Mitglieder des Wangener Oldtimerclubs stellen je nach Wetter in der Obertorstraße ihre Raritäten aus, heißt es in dem Presseschreiben weiter. In der Espantorstraße fahren unter der Organisation der „Pazzo Pirates Allgäu“ wieder die Vespas auf. Etwa 100 der kultigen italienischen Roller werden erwartet. Segway-Ausfahrten versprechen ein Fahrgefühl der besonderen Art. Zur Mobilität gehören aber auch Fahrräder. Am Marktplatz stellt ein Isnyer Händler Räder einer bekannten italienischen Marke aus.

Rettungskräfte im Einsatz

„Isny macht mobil“ ist aber mehr als nur Automobil-Ausstellung. Fester Bestandteil sind die Freiwillige Feuerwehr, die Bergwacht und das DRK. Am Burgplatz und den angrenzenden Straßen stellen sich diese drei Organisationen vor, die ehrenamtlich zur Sicherheit und Rettung der Bürger beitragen mit Infoständen und einer gemeinsamen Vorführung vor.

Langer Einkaufssamstag

Der Samstag vor Muttertag ist gleichzeitig langer Einkaufssamstag für die ganze Familie. Für Kinder gibt es Kinderschminken und das Mäusesuchspiel des Kindergartens Rohrdorf. Beim Kindergarten St. Georg gibt es Popcorn und Selbstgebasteltes zum Muttertag. Die Kinderbrücke Allgäu backt Waffeln für ihren sozialen Zweck.

Musik auf den Straßen gehört dazu. Die Musikkapelle „Grenzenlos“ spielt am Nachmittag ab 12.30 Uhr und die Argental Schalmeien spielen vormittags um 11 Uhr. Auf dem Burgplatz tritt der „Trachtenverein Schwarzer Grat“ Großholzleute zwischen 11 und 16 Uhr auf. Die Tanzformation des SV Neuravensburg macht um 13 Uhr eine Boogie-Woogie-Tanzvorführung und lädt zum Mittanzen ein. Die Jungbläser der Musikkapelle Rohrdorf bewirten und spielen an ihrem Stand.

Wie immer sind laut Mittelung auch Stadt- und Turmführungen geplant: Um 10 Uhr „Isny erzählt Geschichte“, ab Kurhaus und um 14 Uhr eine Wassertor-Führung. Die Isnyer Gastronomie lädt mit ihrer Vielfalt ein und an verschiedenen Ständen gibt es Getränke und Essen auf die Hand.