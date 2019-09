Autoknacker weiter in Isny unterwegs: Fall Nummer 22 und 23

Die Serie von Einbrüchen in Autos in Isny hält an (die „Schwäbische Zeitung berichtete“): Wie die Polizei mitteilt, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Samstag 12 bis Montag 8 Uhr, die Seitenscheibe eines in der Straße Schwanensiedlung abgestellten Renault Clio beschädigt, diesen entriegelt und aus dem Inneren Bargeld entwendet. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Das ist damit der 22. Fall dieser Art in Isny in kürzester Zeit. In Fall drei waren der oder die Täter allerdings nicht erfolgreich, wie dem aktuellen Polizeibericht zu entnehmen ist.

Der Versuch eines unbekannten Täters, im Zeitraum von Sonntag 8.30 Uhr bis Dienstag 17 Uhr einen BMW, der in einer Tiefgarage in der Straße Untere Stadtmauer abgestellt war, gewaltsam zu öffnen, blieb erfolglos, teilen die Beamten mit. Am Pkw entstand jedoch ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, in Verbindung zu setzen.