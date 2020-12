Autofahrerin übersieht Radfahrer

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag gegen 13 Uhr im Achener Weg mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Das teilt die Polizei mit. Der Radfahrer stürzte hierbei und verletzte sich leicht.

Die Autofahrerin wollte von der Straße „Am Bühlberg“ in den Achener Weg einbiegen, als sie den 48 Jahre alten Radler, der auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, übersah. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden.