Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Isny ist am Samstagmorgen Sachschaden in Höhe von etwa 18 000 Euro entstanden. Eine 44-jährige Peugeot-Fahrerin wollte von der Argenstraße nach links auf einen Parkplatz abbiegen und übersah dabei den VW einer entgegenkommenden 57-Jährigen. Bei der Kollision wurde niemand verletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.