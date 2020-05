Autofahrer ist unter Drogen in Isny unterwegs

Unter Betäubungsmitteln ist ein Autofahrer gestanden, der am Sonntagmittag in der Straße Untere Stadtmauer in Isny unterwegs gewesen war. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 23-Jährige von einer Streife kontrolliert. Da sich bei einem Fahrtauglichkeitstest Anhaltspunkte auf vorherigen Drogenkonsum ergaben, musste er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Nun kommt auf ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.