Autofahrer flieht nach Unfall in Isyner Parkhaus

Im Parkhaus eines Lebensmittelmarktes in der Lindauer Straße in Isny hat am Donnerstag zwischen 9 und 11 Uhr ein Autofahrer auf dem unteren Parkdeck einen abgestellten Audi A6 angefahren.

Der Unfallverursacher, der laut Polizei vermutlich einen weißen Wagen gefahren hat, flüchtete im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am Audi zu kümmern. Der Polizeiposten Isny nimmt Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.