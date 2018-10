Autofahrer flüchtet nach Unfall

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einer Unfallflucht, die ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr in der „Obere Achstraße“ begangen hat. Der Autofahrer prallte auf einen am rechten Fahrbahnrand, unmittelbar hinter der dortigen Brücke, abgestellten Opel Corsa und schob diesen dabei etwa fünf Meter nach vorn. Das beschädigte Auto kam an einem Baum zum Stehen.

Wie die Polizei mitteilt, verließ der Verursacher den Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 600 Euro zu kümmern. Eine Zeugin, die den Aufprall gehört hatte, konnte nur noch einen Mann in einem Auto davonfahren sehen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Autofahrer nimmt das Polizeirevier Wangen, unter der Telefonnummer 07522 / 9840, entgegen.