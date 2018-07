Auto zum zweiten Mal zerkratzt

Der Kofferraumdeckel, der Kotflügel, die Fahrertüre sowie das Dach eines Peugeot hat ein Unbekannter zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in der Straße Boden in Isny zerkratzt. Laut Polizei parkte das Auto in einem Carport. Bereits einen Monat zuvor wurde das Auto von einem Unbekannten mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Isny unter Telefon 07562/976550 zu wenden.