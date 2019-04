Auto stößt mit Postfahrzeug zusammen

Rund 16 000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 10.25 Uhr an der Kreuzung Kemptener Straße / Bufflerweg in Isny ereignet hat. Wie die Polizei berichtet,befuhr eine 78-jährige Autofahrerin die Kemptener Straße, bog links in den Bufflerweg ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines entgegenkommenden 49-jährigen Postfahrzeug-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge, das Postfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.