Auto schleudert auf schneeglatter Straße

Erheblicher Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind das Resultat einer Kollision am Mittwoch kurz nach 12 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Weidach nach Rotenbach. Das berichtet die Polizei. Der 43-jährige Fahrer eines Skoda kollidierte mit der entgegenkommenden und am Fahrbahnrand wartenden 62-jährigen Fahrerin eines Opel. Die Fahrerin hielt an einer unübersichtlichen Engstelle an, um den entgegenkommenden Wagen passieren zu lassen. Dessen Fahrer kam laut Polizei vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und stieß mit dem Opel zusammen.