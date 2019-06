Auto im Wasser - aber Baden im Baggersee ist unbedenklich

Das Unverständnis über den „Auto-Frevel“ Anfang April, als vier Österreicher und eine weitere Person aus dem Landkreis Ravensburg einen gestohlenen Audi im Burkwanger Baggersee versenkt haben, kommt bis heute in der Stadt immer noch hier und da zur Sprache.

Über die Hintergründe gibt es seitens der ermittelnden Polizei in Vorarlberg noch keine neuen Informationen. Dafür teilte das Landratsamt in Ravensburg auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an diesem Freitag – rechtzeitig zum Beginn der Pfingstferien – mit, dass es „keinerlei Bedenken gegen das Baden in diesem See“ gebe.

Das Gewässer sei vergangene Woche von der Umweltbeauftragten der Stadt Isny begutachtet worden, sie habe keinerlei Rückstände mehr festgestellt, weder im Wasser, noch am Ufer. Aus dem Audi waren seinerzeit „Betriebsmittel“ ausgetreten, die von der Freiwilligen Feuerwehr Isny mit Ölsperren eingefangen und einem großen Tankwagen der Feuerwehr Ravensburg abgesaugt werden mussten. Das scheint gründlich, zur Gänze und rückstandslos gelungen zu sein.

Die Feuerwehr saugt Betriebsstoffe und ausgebrachte Bindemittel wieder ab. (Foto: Tobias Schumacher)