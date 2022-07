Auto fährt auf Lkw auf

Unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 8.45 Uhr auf der B 12 ereignet hat.

Ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer bog laut Polizei von der Maierhöfener Straße auf die Bundesstraße in Richtung Kempten ein und übersah dabei den Lkw eines 50-Jährigen. Dieser konnte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung verhindern. Eine hinter dem Lkw fahrende 70-Jährige fuhr mit ihrem VW trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung dem Lastwagen auf. Während am VW ein Sachschaden von rund 6000 Euro entstand, wird dieser am Lkw auf etwa 3000 Euro beziffert.