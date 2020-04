Auto brennt bei Großholzleute aus

Auf der B12 bei Großholzleute ist am Mittwochvormittag ein Auto in Brand geraten. Es entstand Totalschaden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 39-jährige Frau gegen 9.10 Uhr mit ihrem Renault Megane auf der B12 in Richtung Isny. Circa einen Kilometer vor Großholzleute bemerkte sie, dass mit ihrem Auto etwas nicht stimmt. Sie hielt deswegen am Straßenrand an und stellte fest, dass es im Motorraum ihres Renaults brennt. Sie und ihr Mitfahrer konnten das Auto unbeschadet verlassen. Der sofort eingeleitete Löschversuch eines Lastwagenfahrers scheiterte, das schon ältere Fahrzeug geriet in Vollbrand. Die Feuerwehr Isny wurde gerufen, die den Wagen aber auch nicht mehr retten konnte.Die Polizei geht davon aus, dass der Brand, der zum Totalschaden des Autos führte, durch einen technischen Defekt verursacht wurde.