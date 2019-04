Auto bei Auffahrunfall von Straße geschleudert

Rund 18 000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der B 12 ereignet hat. Laut Polizeibericht befuhr eine 23-jährige Skodafahrerin die Bundesstraße in Richtung Kempten und bemerkte zu spät, dass ein vor ihr fahrender 64-jähriger VW-Fahrer abgebremst hatte. Nahezu ungebremst fuhr die 23-Jährige auf den VW auf. Um eine Kollision mit dem vor dem VW stehenden Pkw zu verhindern, schlug der 64-Jährige nach dem starken Aufprall das Lenkrad nach rechts ein. Hierbei wurde der Pkw über eine etwa zwei Meter tiefe Böschung in eine Wiese geschleudert. Bei dem Unfall blieben beide Verkehrsteilnehmer unverletzt, der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema Isny Steinewerfer wurden ermittelt