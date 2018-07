Auto aufhebeln missglückt

Nicht unerheblichen Schaden hat ein unbekannter Täter zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, an der Fahrertür sowie am Kotflügel eines in einer unverschlossenen Garage im Münzweg geparkten Wagens angerichtet. Möglicherweise versuchte der Unbekannte vergeblich die Fahrzeugtür aufzuhebeln, so die Polizei.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, anzurufen.