Austausch zwischen Landwirtschafts-Schülern und Journalisten

Die erwartungsvolle Vorfreude is greifbar gewesen, als unlängst über 30 Landwirtschafts-Schülerinnen und -Schüler des „Beruflichen Schulzentrum Wangen (BSW)“ auf „einen Besuch von der Zeitung“ warteten.

Thema des Unterrichtsgespräch waren die „Hofporträts“ über landwirtschaftliche Betriebe rund um Isny in der „Schwäbischen Zeitung“. Sie sollen darüber informieren, wie Bauern heutzutage arbeiten und wirtschaften (müssen), damit Konsumenten und Verbraucher ihre Lebensmittel auf den Tisch bekommen – und generell (wieder) Wertschätzung für die Landwirtschaft vermitteln.

Deutschlehrerin arbeitet mit Isnyer Zeitungsartikeln

Kathrin Bauder hatte den Austausch zwisschen Schülern und Journalisten angestoßen, weil sie als Deutschlehrerin „schon oft bemerkt hatte, dass die Zeitung trotz des Internets noch immer eine große Anziehungskraft auf die Schüler ausstrahlt und einzelne Artikel in den Berufsschulklassen immer wieder ein wertvoller Beitrag zum Unterricht waren“. Zur Runde stießen auch ihre Kollegen Franziska Heine und Adrian Wagner.

Anstoß war ein Artikel über den „Herzhof“ nahe Isny, der Anfang des Jahres erschienen war. Den nahm Bauder mit in ihre Landwirtschaftsklassen – immerhin ist Manuel, der Sohn der Familie Herz, einer ihrer Schüler. „Die können ja auch mal über uns hier berichten“, sei daraufhin der Wunsch der Mitschüler gewesen. Die Klassen wandten sich an Walter Schmid, als freier SZ-Mitarbeiter der Autor des Berichts über den „Herzhof“.

BSW-Angebot zieht weiter Kreise

Im BSW kann in drei Jahren eine Ausbildung zum weiblichen wie männlichen Landwirt absolviert werden. Das „besondere Angebot“ in Wangen nutzten Auszubildende aus einem weiten Umkreis, der Schüler mit der weitesten Anreise kommt aktuell aus Crailsheim.

Walter Schmid und Tobias Schumacher, der als Isnyer Lokalredakteur die „Hofporträt-Serie“ angestoßen hat, schreiben seit Jahren über landwirtschaftliche Themen. Sie sprachen schließlich mehr als eineinhalb Stunden mit den jungen Menschen des ersten und zweiten Ausbildungsjahres über deren Alltag – und stellten berufsbedingt die erste Frage: „Was gefällt Euch an Eurem Leben auf einem Bauernhof, an der Arbeit, der Ausbildung?“

Schüler beteiligen sich lebhaft

Die Schüler beteiligten sich vom ersten Moment an überraschend lebhaft: „Wir leben und arbeiten in der Natur.“ – „Jeder Tag ist anders, es ist wahnsinnig abwechslungsreich.“ – „So selbstbestimmt wie bei uns kann man wohl nirgends schalten und walten.“ – „Pflanzen und Tiere machen einen glücklich.“ – „Man ist viel draußen, kann reden oder schweigen, hat am Ende etwas Sichtbares geschafft – das macht zufrieden und glücklich, man kann gut schlafen“, lauteten Antworten der Landwirtschaftsschüler.

Daraus abgeleitet die zweite Frage: „Welche beruflichen Ziele habt Ihr nach der Ausbildung?“ – Die Antworten von rund der Hälfte der Auszubildenden: „Wir sind auf dem Hof der Familie aufgewachsen, werden dort bleiben und ihn weiterführen.“ – „Wir leben schon immer mit mehreren Generationen zusammen, jeder hat bis ins hohe Alter seine Aufgaben, und wenn es nur der Hühnerstall für die Oma ist.“ – „Wir wollen als Betriebshelfer für den Maschinenring arbeiten, wo wir gebraucht werden; oder als fest Angestellte in landwirtschaftlichen Betrieben mithelfen, wenn die Bauernfamilie zu klein ist oder wenn Personen ausfallen, zum Beispiel wegen Krankheit – und vielleicht will ein Landwirt ja auch mal in den Urlaub fahren.“

Möglichkeiten in Entwicklungshilfe und Beratung

Eine Schülerin sagte: „Ich möchte in die Entwicklungshilfe und in ferne Länder gehen.“ – Ein Mitschüler erklärte: „Es gibt die Möglichkeit, als Berater zu arbeiten, zum Beispiel, wenn es Probleme bei der Tierhaltung gibt, bei der Fütterung, bei der Düngung oder mit dem Umweltschutz.“ – „Gesetze zu kennen, ist ein wichtiges Rüstzeug für den künftigen Alltag“, fügte ein weiterer hinzu.

Ein angehender Landwirt schwärmte regelrecht vom BSW: „Ich sammle oft die ganze Woche über Fragen, die ich dann in der Berufsschule stellen kann. Die Lehrerinnen und Lehrer sind kompetent, sie unterrichten Pflanzen- und Tierkunde, lassen die Schüler rechnen, etwa Futter- oder Düngemengen. Es gibt hier Werkstätten für den praktischen Unterricht am Fahrzeug, damit man auch mal etwas selber reparieren oder warten kann. Immer wieder machen die Klassen auch Fahrten zu Messen oder überbetrieblichen Ausbildern, wo man viel über moderne Geräte, Anwendungen oder Verfahren in der Landwirtschaft lernen kann.“

Frage nach negativen Aspekten

Schmid und Schumacher wollten aber auch wissen: „Was ist das Negative in Eurer Lebenswelt?“ – Die Antworten der Schüler hatten eine klare Tendenz: „Gesetze, die anscheinend nicht immer von Fachleuten geschrieben werden!“ – Immer wieder müssten neue Maschinen angeschafft werden, die viel Geld kosten, etwa einen „Separator“, um Gülle nach neuesten rechtlichen Anforderungen der EU auszubringen: „Und trotzdem ist das Verfahren der bodennahen Ausbringung umstritten“, betonten die Berufsschüler, hoch emotionalisiert.

Ins Detail ging es bei der Frage: „Wie sind Eure Erfahrungen mit der Anschaffung von Maschinen, die lassen sich doch gemeinschaftlich nutzen?“ – „Ja, es gibt Maschinengemeinschaften, grundsätzlich eine gute Idee, manche Bauern haben auch ein gemeinsames Güllefass“, lautete eine Antwort. – Eine andere: „Aber wir arbeiten doch immer in starker Abhängigkeit vom Wetter, da können Sie sich denken, dass immer alle gleichzeitig die Maschinen brauchen, wenn es die perfekte Zeit für Ernte, Mähen oder Gülle-Ausbringung ist! Den Letzten beißen die Hunde, der erwischt dann den nächsten Regen“, schilderten die Auszubildenden mögliche Kehrseiten.

„Wichtigster Beruf der Welt“

Der Austausch könnte noch lange fortgeführt werden, waren sich alle Beteiligten nach zwei Schulstunden einig. Die Schüler machten jedenfalls glaubhaft, mit Leib und Seele hinter ihrem künftigen Beruf zu stehen: „Googeln Sie mal ’wichtigster Beruf der Welt’! Da kommt sofort ’Landwirt’!“, empfahlen sie den Journalisten.

Die versicherten ihrerseits, der Landwirtschaft weiterhin Aufmerksamkeit zu widmen, deren Bedeutung den Lesern zu vermitteln, sie zu sensibilisieren und zu informieren. Und sie ermunterten die Schüler, auch in die Ausbildungsbetriebe die Einladung hinein zu tragen: „Erklärt Euren Beruf der Öffentlichkeit – wo immer Ihr die Möglichkeit dazu habt.“