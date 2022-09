Ausstellung von Manfred Schubert in der Wassertorstraße

Der Isnyer Maler Manfred Schubert stellt bis zum 17. Oktober eine Reihe seiner Bilder, Zeichnungen und Collagen in den Geschäften der Wassertorstraße aus. Er ist seit mehr als 50 Jahren künstlerisch in Isny tätig und seine Ausstellungen sind Teil der Isnyer Kunstszene, teilt der Künstler mit. Er malt seit mehr als 70 Jahren, unter anderem fertigte er das Bühnebild im Kinderfest-Zelt oder den Brunnen im Stephanuswerk. Die jetzige Ausstellung dürfte die letzte Präsentation seiner Bilder sein, berichtet er, denn mit 84 Jahren denke er dann schon ans Aufhören mit der Öffentlichkeitsarbeit - jedoch nicht aber mit dem Malen an sich.