Ausstellung unter freiem Himmel endet am 15. Mai

Am Internationalen Museumstag am kommen den Sonntag, 15. Mai, steht erneut die Vereinigung von Isny-Stadt und Isny-Vorstadt („Viehweid“) am 1. Mai 1911 im Fokus. Die Open-Air-Ausstellung, auf dem Grundstück der ehemaligen Mechanischen Werkstätte Schiller (Kastellstraße 73) ist nur noch am 15. Mai zu sehen. Von 14 bis 17 Uhr ist die Ausstellung zu besichtigen, die Ausstellungsmacher sind für Gespräche vor Ort. Die aktualisierte Festbroschüre und die duftenden Grenzsteinzeugen sind ebenfalls dort erhältlich. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es erneut um 14 Uhr die Themenführung „Wasser und Kraft“ mit Reiner Briechle und um 16 Uhr beginnt der unterhaltsame Rundgang zu den Veränderungen in der Viehweid mit Liane Menz und Gebhard Mayer. Beide Führungen starten bei den Ausstellungstafeln.Der Internationale Museumstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und findet heuer bereits zum 45. Mal statt. Ziel des Aktionstages ist es, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen. Mit ihrem breiten Spektrum, dem vielfältigen Angebot und innovativen Ideen leisten die Museen einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag.

Museen, Galerien, Dokumentationszentren, Archive, Heimathäuser und vieles mehr sind nicht unbedingt an das eigene Gebäude gebunden. Ausstellungsarbeit muss manchmal die institutionellen Mauern verlassen, denn wo wäre beispielsweise eine Ausstellung zu Isny-Vorstadt („Viehweid“) besser platziert als in der Viehweid?

Es gibt keine Parkplätze. Bitte auf die Parkmöglichkeiten beim Friedhof Sankt Josef Isny, Senngutweg ausweichen.