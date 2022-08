Ausstellung des Holzbildhauers Andreas Kuhnlein in Isny endet am 4. September

Noch bis einschließlich Sonntag, 4. September, zeigt Andreas Kuhnlein seine mit der Motorsäge geschaffenen Holzskulpturen in der Städtischen Galerie im Schloss Isny. Laut Mitteilung setzt sich die Werkschau des Holzbildhauers intensiv mit der Frage nach dem Menschsein auseinander. Zentraler Bestandteil ist das Werk „Mensch, Krönung oder Krebsgeschwür?“, in dem dieses Thema vollumfänglich in seiner Veranschaulichung als auch dem Werktitel gipfelt. Das Objekt stammt aus dem Jahr 1998 und ist aus Ulme gefertigt. Am Sonntag, 4. September, endet die Ausstellung um 11 Uhr mit einem Künstlergespräch. Gemeinsam mit Dr. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberbayern, führt Kuhnlein durch die Ausstellung.