Die Volkshochschule Isny veranstaltet am Donnerstag, 8. März, einen Ausflug zur Allgäuer Bergstrumpfmanufaktur Veith Socks. Beim rund eineinhalbstündigen Rundgang durch den „Handwerksbetrieb mit Charme“ erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Produktion von Trekkingsocken und Trachtenstrümpfen. Treffpunkt ist um 9.45 Uhr am Firmeneingang an der Leutkircher Straße 41.

Die Gruppe schaut laut der VHS sich die mechanischen Sockenstrickmaschinen an, die mit Spulen und Merinowolle bestückt sind. Dabei können sie verfolgen, wie Zöpfe und Muster eingearbeitet werden und wie jede Socke von Hand kontrolliert wird. Die Isnyer Firma fertigt als spezialisierter Familienbetrieb in der dritte Generation hochwertig verarbeitete Socken und Strümpfe für Trekking, Bergsteigen, Jagd und Tracht. Die Produkte werden mit einem hohen Anteil hautverträglicher Naturfasern hergestellt, um somit einen angenehmen Tragekomfort und besondere Langlebigkeit der Produkte gewährleisten zu können. Die Isnyer Firma ist eine der letzten Strumpfhersteller, die ausschließlich in Deutschland produzieren.