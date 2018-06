Aus Elif’s Dancestudio wird Tanzschule Zeh

Elif-Suzan Zeh zieht um – räumlich und namentlich: Aus „Elif’s Dancestudio“ wird die „Tanzschule Zeh“, die sich aus der Kornhausgasse in der Altstadt in die Weißenbachstraße verändert. Vorgestellt werden die neuen Räumlichkeiten und das umfangreiche Angebot der Tanzschule am Samstag, 16. Juni, ab 14 einem Tag der offenen Tür.

Ihre Karriere begann Inhaberin Elif-Suzan Zeh im Alter von 16 Jahren mit einem Praktikum bei der Tanzschule Becker in Wangen. In Hannover absolvierte sie anschließend eine Ausbildung im Bereich Kinderfachtanz nach den Richtlinien des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes und schloss eine zweite an der Tanzakademie in Köln im Bereich Gesellschaftstanz an.

Nachdem die Tanzschule Becker 2007 in Isny eine Filiale eröffnet hatte und der Inhaber sich 2010 in den Ruhestand verabschiedete, übernahm Zeh die Tanzschule 2010. „Jetzt ist wieder Zeit für einen Neuanfang, denn die Räume in der Kornhausgasse sind zu klein geworden“, begründet die Inhaberin und Tanzlehrerin für viele verschiedene Stile die erste Veränderung nach acht Jahren: „Das Schöne am Tag der offenen Tür ist, dass man sich alles mal ganz unverbindlich anschauen, mitmachen und sich über alle Kurse informieren kann.“

Derzeit reicht das Angebot von Kursen für Erwachsene im Standardtanz, Discofox, Salsa und Hochzeitstanz über Schülertanzkurse bis hin zu HipHop, Breakdance für Kinder und Jugendliche, Kindertanz, Zumba und Jumping Fitness, Kurse für Mütter mit Babys und für Schwangere sowie orientalischen Bauchtanz. Ab September will Zeh auch Tango Argentino anbieten. Auf dem Isnyer Theaterfestival bietet Zeh HipHop- und Bauchtanz-Workshops an. (jl)