Aug in Aug mit der Isnyer Katze

Wer dieser Tage offenen Auges durch Isny läuft, begegnet ihnen zwangsläufig: den schwarz-weißen Bildzeichen von Otl Aicher. Mit der Installation der großformatigen Motive an öffentlichen Plätzen macht sich Isny auf den Weg zum Jubiläum anlässlich des 100. Geburtstags des Gestalters, die im Mai beginnen. Dies teilt die Stadt Isny mit.

Aug in Aug steht man an der Unteren Stadtmauer mit der Katze. Auf der anderen Seite der mittelalterlichen Befestigung kreuzt man den Weg des Frosches und der Ente im Schilf. An diesem Standpunkt, im Rücken Weiher und Kurhaus, trifft man auch seit Anfang März gleich zweimal auf den Speicherturm: blickt man nach rechts, sieht man den echten, blickt man nach links, kommt er ganz in Schwarz und Weiß daher, ist eingefasst in einen fast quadratischen Rahmen und besteht ausschließlich aus geometrischen Formen und Linien. Genau wie die anderen großformatigen Bildzeichen, die in den vergangenen Tagen nach und nach in der Stadt auftauchten. Für Isny geschaffen hat sie Otl Aicher in den 1970er-Jahren. Sein 100. Geburtstag in diesem Mai ist für die Stadt Anlass die Verbindung zu dem berühmten Gestalter nach außen zu tragen und die Bildzeichen exponiert in Szene zu setzen.

„Mit den Großformaten an der Stadtmauer, den Plakaten am Kurhaus und den Ortseingangsbannern wollen wir die Isnyer für die Bildzeichen begeistern und jeden der vorbeikommt, neugierig machen,“ erklärt Katrin Mechler vom Projektteam „Jubiläum“ der Isny Marketing GmbH (IMG). Welche Assoziationen bei der Betrachtung entstehen, will die IMG offen lassen, deswegen gebe es auch keine Informationen unter oder neben den Motiven.

„Wir folgen damit der Idee Aichers: die Bildzeichen waren nie als reine Abbildungen gedacht, sondern sollten in ihrer radikalen Reduktion auf Schwarz und Weiß Raum für Fantasie und eigene Assoziationen lassen“, betont Mechler und erklärt weiter: „Aicher ließ die Stadt, die umliegende Natur und die Kulturlandschaft vor knapp 50 Jahren auf sich wirken. Mit dem Ziel der kleinen Stadt im Allgäu, deren Menschen ihm ans Herz gewachsen sind, ein authentisches Erscheinungsbild zu schaffen. Es sollte so unverwechselbar wie die Stadt sein. Dafür fing er die kleinen Details genauso ein wie die großen Bauwerke der freien Reichsstadt. Die 136 Bildzeichen, die aus der jahrelangen Arbeit entstanden, gehören heute zum Stadtdesign und sind immer noch stimmig, Aichers Ansatz ist heute tief verwurzelt in der Marke Isny.“

Mit der Installation an prominenten öffentlichen Plätzen inmitten des Stadtraums ist ihr Auftrag heute außerdem der gleiche wie damals: „Sie sind eine Einladung, das authentische Isny zu erleben, die echten Tiere oder Gebäude in der Stadt zu entdecken, sich auf die Ausstellung und das Veranstaltungsprogramm von Mai bis Oktober zu freuen und unübersehbar sind sie ein Bekenntnis zu dem Erbe, das uns Aicher hinterlassen hat.“