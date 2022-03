Auftaktveranstaltung widmet sich Klimawandel

Beim Eröffnungsabend des 12. Isnyer Energiegipfels am Freitag, 25. März, widmen sich Roland Roth von der Wetterwarte Süd und Christof Drexel, Autor des Buches „Zwei Grad. Eine Tonne.“, dem Klimawandel und beleuchten ihn aus unterschiedlichen Perspektiven. Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, können die Vorträge der beiden Referenten in Präsenz wie auch online verfolgt werden. Das teilt der Veranstalter mit. Beginn der Auftaktveranstaltung ist um 19 Uhr mit der Begrüßung durch Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter und Guntram Fischer.

„Im Zeichen des Klimawandel – Klimakrise im Allgäu“ ist Roths Vortrag betitelt, der keinen Zweifel daran lässt, dass die Klimakrise im Allgäu längst angekommen sei. Die Daten seiner Wetterwarte, die er bereits 1968 als Jugendlicher gegründet hat, würden eine deutliche Sprache sprechen: Das Klima erwärmt sich in einem extrem kurzen Zeitraum. Was sich beispielsweise nach der letzten Eiszeit abspielte, passiere jetzt im „Zeitraffertempo“, wie der Wetterfachmann aus Bad Schussenried betont. Dass lasse sich auch hier in der Region verfolgen. Die Erwärmungsrate sei mit 1,5 Grad gerade im Allgäu, das näher an den Alpen liegt, weitaus höher als global. Die Wetterextreme nehmen dabei in alle Richtungen zu, vorwiegend aber in Richtung Hitze und Stürme.

Christof Drexel aus Bregenz referiert unter dem Titel „Big Picture Klima: Der Weg zur klimaneutralen Gesellschaft“. Drexel berät unter anderem Forschungseinrichtungen, Start-Ups, Energieversorger oder öffentliche Körperschaften, zu konkreten technischen Maßnahmen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.

Aktuelle Informationen und den Programm-Flyer zum 12. Isnyer Energiegipfel stehen auf der Homepage www.energieforum-isny.de. Dort wird rechtzeitig der Link für den Onlinezugang zu den einzelnen Veranstaltungen veröffentlicht.