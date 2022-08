Auftakt für Klavier Plus

Klavier und Schlagwerk: Die Pianistin Elisaveta Ilina und der Schlagwerker Sönke Schreiber setzen am Sonntag, 11. September, um 19.30 Uhr im Ensemble „farbton“ ihre Vorstellungen von Klang und Farbe um. Das Konzert eröffnet die neue Saison der beliebten Kammermusikreihe „Klavier Plus“ rund um den Schimmel-Flügel im Isnyer Refektorium.

Aus einem gemeinsamen Projekt an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg entstand die Idee, Klavier und Marimba einander gegenüberzustellen - zwei wohltemperierte Instrumente, die eine spannende Beziehung eingehen: Die warmen, erdigen Klänge der Marimba treffen auf die klaren, präzisen Anschläge des Klaviers. So entstehen vielfältige Farbnuancen und lassen das Gehörte neu empfinden.

Mit “Klavier und Schlagwerk” beschreiten die Pianistin Elisaveta Ilina und der Schlagwerker Sönke Schreiber neue Wege in der Kammermusik. Im Refektorium des Isnyer Schlosses präsentieren sie ein Programm aus unterschiedlichen Stilen: Die beiden Musiker verbinden klassische Werke, moderne Stücke und unbekannte Originalkompositionen zu einem großen Klangerlebnis, mal mitreißend rhythmisch pulsierend, dann wieder schwebend und voller Leere. Besucher*innen freuen sich auf Steffen Wick „Reel“, Casey Cangelosi “Bad Touch”, George Gershwin „Rhapsody in blue“ (arr. Linda Maxey), Evelyn Glennie „A little prayer“ und Modest Mussorgsky „Bilder einer Ausstellung“. Zudem ist mit “follow” ein eigenes Stück des Ensembles im Programm.

Weitere Informationen zur Konzertreihe bietet die www.isny.de/klavier-plus. Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro, ermäßigt 17,60 Euro. Tickets für die Veranstaltungen gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Isny Info, Marktplatz 2, Tel. 07562 99990-50, info@isny-marketing.de, bei allen reservix-VVK-Stellen sowie online unter www.isny.reservix.de. Unterstützt wird die Kammermusikreihe von der Dr. Renate und Karl Schuh Stiftung.