Bei „Isny macht mobil“ steht die Innenstadt am Samstag, 7.Mai, wieder im Zeichen der motorisierten Mobilität. Wegen der Baustellen in der südlichen Altstadt wird die Veranstaltung auf die Wassertorstraße und weiter nördlich verlegt, teilt die Isny Marketing GmbH mit.

Am Samstag, 7. Mai, glänzt bei der 20. Isnyer Automobilausstellung (IAA) von 10 bis 16 Uhr wieder der Lack. Alte und neue Fahrzeuge parken in der Innenstadt. Wer eine Schwäche für alles hat, was auf zwei und vier Rädern mit Motor unterwegs ist, der ist an diesem Tag in Isny genau richtig.

Zu sehen ist bei der IAA, was es Neues auf dem Automarkt gibt. Autohäuser aus Isny und der näheren Umgebung stellen Neuwagen aus. Vom Familien-Van über den Sportwagen bis zum geländegängigen SUV ist die ganze Palette vertreten, inklusive Zubehör. Beratung durch das Fachpersonal ist selbstverständlich. Bei einem Gewinnspiel locken attraktive Preise rund um Mobilität.

Das Organisationsteam von IsnyAktiv, Günter Häußler, Hans-Otto Durach und Werner Mayer liebt Oldtimer. Die dürfen deshalb bei „Isny macht mobil“ nie fehlen. Die Wangener Oldtimerfreunde stellen je nach Wetter ihre Schätzchen aus. Darunter sind dann auch echte Raritäten, alte Rennwagen oder noble Limousinen. Der MSC Isny stellt Oldtimer-Motorräder aus.

Wie schon im Vorjahr bringen alte Vespas die Altstadt zum Brummen. Die italienischen Kult-Roller werden in der Espantorstraße auffahren.

Am Unteren Grabenweg präsentieren sich wieder die Sicherheitskräfte, die in vielerlei Situationen Hilfe leisten. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Bergwacht geben Einblicke in ihre Arbeit. Land Rover Experience ist mit einem Hindernisparcours vertreten und Besucher können als Beifahrer das Fahrgefühl erleben. Außerdem gibt es ein Segway-Labyrinth, auf dem Besucher fahren dürfen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) informiert zum Thema „Einkaufen mit dem Fahrrad“ im Rahmen des Isnyer Radverkehrskonzepts.

Der Marktplatz ist wegen Kanalbauarbeiten gesperrt, deshalb werden bei „Isny macht mobil“ dieses Jahr der Marktplatz, Berg- und Obertorstraße ausnahmsweise nicht mit einbezogen. Die Veranstaltung erstreckt sich von der Wassertorstraße ins nördliche Stadtgebiet.

Der Samstag vor Muttertag ist gleichzeitig langer Einkaufssamstag für die ganze Familie. Kinderprogramm, ein Muttertagskonzert, musikalische Unterhaltung auf den Straßen und Aktionen der Einzelhändler machen den Tag für die ganze Familie interessant.